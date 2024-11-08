زي النهارده.. وقوع معركة الجبل الأبيض قرب العاصمة التشيكية براغ

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 8 شهر نوفمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة، ونقدم لكم أبرزها:

-في عام 1519 هرنان كورتيس يدخل مدينة آزتك، والحاكم موكتيزوما يرحب به بحفاوة.



ـعام 1620 وقعت معركة الجبل الأبيض قرب مدينة براغ، وهي أول معركة وقعت في حرب الثلاثين عام التي جمعت بين الكاثوليك والبروتستانت، وكان النصر حليف الجيش الإمبراطوري بقيادة فرديناند الثاني.

ـ عام 1687 -عزل السلطان محمد الرابع من قيادة الدولة العثمانية.



ـ عام 1793 - حكومة الثورة الفرنسية تفتح أبواب قصر اللوفر متحفًا للعموم.

وعام 1864 تحديث نظام إدارة الولايات في الدولة العثمانية.



ـ عام 1889 مونتانا تنضم للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 41.

وعام 1901 - اشتباكات دموية في أثينا بعد ترجمة الأناجيل إلى اللغة اليونانية الشعبية.

ـ عام 1942 حكومة فيشي الفرنسية تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في ذروة الحرب العالمية الثانية.

ـ عام 1960 - انتخاب جون كينيدي رئيسًا للولايات المتحدة.



ـ عام 1965 إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً في المملكة المتحدة و تأسيس إقليم المحيط الهندي البريطاني والذي تألف من أرخبيل تشاغوس وجزر ألدابرا وفاركوار وديروش.

ـ عام 1981 جامعة الأرجنتين تمنح شهادة دكتوراه فخرية لرئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان برتبة بروفيسور وذلك نظرًا لإنجازاته على المستوى المحلي لدولة الإمارات والمستوى الدولي.



ـ في عام1992 منتخب اليابان لكرة القدم يفوز بكأس بطولة آسيا بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء.

ـ عام 2004 أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي مدعومين بالقوات الجوية يبدأون بحصار مدينة الفلوجة العراقية.

و عام 2004 أيضا اتهمت سهى عرفات زوجة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات تتهم أحمد قريع ومحمود عباس ونبيل شعث بالتآمر على عرفات ووراثته حيا.

ـ عام 2005 إعلان حالة الطوارئ في فرنسا بعد اضطرابات ضواحي باريس.

وإعتقال الناشط السياسي السوري المعارض كمال اللبواني فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي عائدًا من زيارة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

ـ عام2006 - وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يستقيل من منصبه بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بسبب رفض الشعب الأمريكي للحرب على العراق.



ـ عام 2014 انطلاق بطولة العالم للشطرنج لِسنة 2014 التي يتنافس فيها بطل العالم ماغنوس كارلسن ومنافسه فيشفاناثان اناند.

ـ عام 2015 - إعصار ميج يضرب سقطرى اليمنية في بحر العرب ويتجه نحو عدن وأبين.



ـ عام 2017 -السلطات السورية تعلن سيطرة الجيش السوري على مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور على الحدود العراقية، آخر المدن الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.