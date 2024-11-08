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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صحيفة أمريكية: ترامب قد يكون أول جمهوري يفوز بالتصويت الشعبي منذ 20 عاما

ترامب
ترامب
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قالت صحيفة "يو اس ايه توداي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يكون أول جمهوري يفوز بالتصويت الشعبي منذ 20 عاما. 

وأشارت الصحيفة إلي أن ترامب قد ضمن العودة إلى البيت الأبيض، لكن لا يزال التصويت الشعبي يتم فرزه مع فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد.

ولفتت الصحيفة إلي أن ترامب يحافظ على تقدم قوي بنحو 5 ملايين صوت على نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وأكدت الصحيفة علي أنه إذا فاز ترامب في النهاية بالتصويت الشعبي، فهو انتصار أخلاقي لن يؤثر في نهاية المطاف على نتيجة الانتخابات، وسيكون أول مرشح جمهوري للرئاسة يفعل ذلك منذ عقدين.

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