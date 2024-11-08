أحمد آدم رئيسًا للاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا بالتزكية

أغلق باب الترشح لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا للدورة الانتخابية 2024 -2028.

وتقدم الدكتور أحمد آدم لمنصب الرئيس، ومحمد دسوقي لمنصب النائب، وإبراهيم أمين لمنصب أمين الصندوق، ليفوز الثلاثي بالتزكية لعدم تقدم مرشحين آخرين.

بينما تقدم على العضوية كلاً من: الدسوقي حامد، وحسام مبارك، وأشرف صفوت، ونصر الضو، وهند حبيب، ليتم اختيار 4 أعضاء من بينهم لمجلس الإدارة في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 28 نوفمبر الجاري، حيث يضم مجلس إدارة الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، رئيس ونائب وأمين صندوق و 4 أعضاء.

وحسب تصنيف اللجنة البارالمبية المصري تضم الجمعية العمومية للاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، 12 هيئة رياضية وهم: نادي معهد شلل امبابة، نادي فرسان الإرادة باوسيم، نادي الإيمان الرياضي بالقاهرة، نادي المصري القاهري، نادي الحرية الرياضي ببورسعيد، نادي الوطني بشبين الكوم، نادي شباب المنوفية، نادي المعادي الرياضي واليخت، نادي التثقيف الفكري الرياضي، نادي تلا الرياضي، نادي سرس اللبان، نادي الباجور الرياضي.

ويطمح الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا في دورته الجديدة للاستفادة من مشاركة منتخب مصر للبوتشا في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في زيادة الاهتمام باللعبة ونشرها في مختلف محافظات مصر من أجل توسيع قاعدة الممارسة.