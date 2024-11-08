ياسر علي ماهر يشيد بصناع «لعبة النهاية» ويصفه العرض بـ "متقن الصنع"

أعرب الفنان ياسر علي ماهر، عن سعادته بمشاهدة العرض المسرحي «لعبة النهاية» بقاعة صلاح عبدالصبور في مسرح الطليعة بمنطقة العتبة.

ونشر الفنان ياسر علي ماهر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة تجمعه بأبطال المسرحية معلقا، «مع أبطال عرض لعبة النهاية بطولة صديق العمر الفنان الكبير د.محمود زكى بمسرح الطليعة».

وتابع: «عرض متقن المصنع، تحياتى لكل من يقدم فنا يثرى العقول فى هذه الظروف الثقافية الفنية العصيبة، لكم كل التقدير».

«لعبة النهاية» إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، والتي تعرض أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: ليماء جعفر، محمد فوزي الريس، محمد صلاح السيسي، د. محمود زكي، وبمشاركة أعضاء الفرقة، ديكور أحمد جمال، تصميم أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، ماكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمد عبدالوارث، من تأليف صمويل بيكيت، وإعداد وإخراج السعيد قابيل.