تشكيل بتروجيت في مواجهة مودرن سبورت بالدوري الممتاز

أعلن سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام اليوم الجمعة على ملعب "الكلية الحربية"

وجاء تشكيل بتروجيت كالتالي:

في حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، رشاد المتولي، حامد حمدان.

في خط الوسط: بحبح، أحمد رضا، توفيق محمد، شيكودي.

في خط الهجوم: بدر يوسف، محمد دودو.

يأمل فريق بتروجيت من خلال هذا التشكيل في تحقيق أول ثلاث نقاط له في الدوري بعد التعادل في الجولة الأولى، في مواجهة قوية أمام مودرن سبورت.