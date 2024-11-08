"قسد" السورية توقف 55 عنصراً إرهابياً في عملية بالمنطقة المحيطة بمخيم الهول

نجحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من قوات التحالف الدولي من توقيف نحو 55 عنصراً مشتبها في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في إطار العملية التي أطلقتها "قسد" بهدف تمشيط مخيم الهول والمنطقة المحيطة به لأحباط التحركات الجديدة لعصابات وفلول التنظيم الإرهابي.

وأكد المكتب الإعلامي لـ"قسد"، أن قوات سوريا الديمقراطية بمعاونة قوى الأمن الداخلي لمنطقة الإدارة الذاتية للأكراد، انتهت من تفتيش ريف ناحية الهول الواقعة على الحدود السورية العراقية، والتي يتواجد فيها مخيم الهول الذي يضم سوريين وعراقيين وأجانب من أفراد وعائلات عناصر التنظيم الإرهابي.

وأضاف البيان أنه من انطلاق عملية "الأمن الدائم"، الأربعاء الماضي، فقد تمكنت القوات من تفتيش المنطقة الممتدة من الهول إلى تل حميس ومنها إلى الحسكة وكذلك الشدادي والعريشة وكذلك الحدود العراقية، حيث ألقت القبض على نحو 55 مشتبها بانتمتائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح البيان أن المرحلة التالية من عملية "الأمن الدائم" تتمثل في تفتيش مخيم الهول من الداخل لإحباط أي محاولات للهروب أو التنسيق مع العناصر الخارجية من التنظيم الإرهابي.

يشار إلى أن الإدارة الذاتية للأكراد اتجهت لتنفيذ عملية "الأمن الدائم" لتعقب خلايا تنظيم داعش في مخيم الهول والمناطق المحيطة به في شمال شرقي سوريا، حيث تشارك في العملية قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي.

وتأتي العملية بعد اعترافات حصلت عليها "قسد" لعناصر من التنظيم أقروا بعودة نشاط الخلايا الإرهابية في المناطق الصحراوية، وهو ما يؤكد استمرارية تهديد داعش للمنطقة.