القاهرة الإخبارية: إسرائيل تقرر توسيع العمليات العسكرية في غزة لتشمل بيت لاهيا

تتفاقم وتيرة الأحداث داخل الجزء الشمالي من قطاع غزة سريعًا، وذلك بعدما حولته آلة الاحتلال إلى هدف متواصل ومباشر في خطوة تبدو واضحة أنها ترمي إلى تحقيق ما يسمى بخطة الجنرالات.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا عن الأحداث المستمرة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي بعنوان « تصعيد غير مسبوق.. إسرائيل تقرر توسيع العمليات العسكرية في شمال غزة لتشمل بيت لاهيا».

وجاء في التقرير: الخطة الاستيطانية التي وضعها قادة جيش الاحتلال تنص على ضرورة السيطرة على شمال قطاع غزة من خلال تهجير سكان المنطقة إلى الجنوب ثم فرض حصًار كاملًا على الشمال ومنع دخول المساعدات واستخدام التجويع وسيلة ضغط للتهجير.

وأضاف التقرير، أن الخطة التي ينفي جيش الاحتلال تنفيذها تتحقق يومًا تلو الآخر على أرض الواقع فبعدما كثف هجماته منذ الخامس من أكتوبر الماضي على مدينة ومخيم جباليا عاد وأعلن أنه سيوسع عملياته لتشمل أيضًا بلدة بيت لاهيا التي تتعرض لهجمات متواصلة منذ عدة أيام.

وأوضح التقرير، أن جيش الاحتلال بدأ في إنشاء محور جديد لتقسيم القطاع بعرضه إلى محور بين الحدود مع غلاف غزة و الشاطئ وبين جباليا والبلدات المجاورة ومدينة غزة.