تشكيل الهلال السعودي في مواجهة الاتفاق بدوري روشن السعودي

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل فريقه الأساسية لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

جاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، رينان لودي.

في خط الوسط الدفاعي: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الوسط الهجومي: مالكوم، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو.

وفي خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

يسعى الهلال من خلال هذا التشكيل تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة في مسيرته بالدوري، خاصة مع قوة منافسه الاتفاق و تنافسه الشديد على المراكز المتقدمة.