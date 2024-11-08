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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الهلال السعودي في مواجهة الاتفاق بدوري روشن السعودي

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
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أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي  تشكيل فريقه الأساسية لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

جاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، رينان لودي.

في خط الوسط الدفاعي: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الوسط الهجومي: مالكوم، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو.

وفي خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

يسعى الهلال من خلال هذا التشكيل تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة في مسيرته بالدوري، خاصة مع قوة منافسه الاتفاق و تنافسه الشديد على المراكز المتقدمة.

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