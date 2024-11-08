"الشهابي" يقود ماراثون دراجات في مهرجان دمياط 2024

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بماراثون الدراجات الذى أنطلق بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ضمن فعاليات مهرجان دمياط 2024 وعدد كبير من أبناء المحافظة وجاءت نقطة البدء من أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط وصولاً إلى وسط المدينة والعودة إلى نقطة البدء .



قدم " المحافظ " التحية للمشاركين بالماراثون ، كما أكد خلال مشاركته على أهمية الرياضة وحرص المحافظة إدراج أنشطة رياضية متعددة باجندة المهرجان لحث الشباب والنشء على ممارسة الرياضة والتأكيد على دورها فى تحقيق رواجًا كبيرا بالمحافظة.

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط عصر اليوم، أنشطة لرياضة الكاياك من مرسى كوبرى دمياط التاريخى ضمن فاعليات مهرجان دمياط ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و عمرو عرنسة مدير المهرجان.

حرص " الدكتور أيمن الشهابى " على تحية المشاركين، وأشار الى أن المهرجان تضمن أنشطة لرياضة الكاياك بنهر النيل بمدينتى رأس البر ودمياط، ولفت إلى أهمية هذه الرياضة لتنشيط السياحة ، وأكد على عزم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستضافة بطولات بهذه الرياضة بدمياط

واستهل " المحافظ " الجولة بتفقد الأنشطة الخاصة برياضة الكايك بنهر النيل بمنطقة الجربى برأس البر بالتعاون مع نايل كاياك ، حيث تُقام تلك الأنشطة ولأول مرة بمحافظة دمياط ، وأكد " محافظ دمياط " اهتمام المحافظة بادراج الأنشطة الرياضية المختلفة واضافة الجديد منها والتى تتناسب مع الطبيعة الفريدة للمحافظة ضمن فاعليات المهرجان ، لتحقيق رواجًا بها .