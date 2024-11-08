تعرض القبة الحديدية لصواريخ بالكريوت شمال حيفا

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن القبة الحديدية تعترض صواريخ في سماء الكريوت شمال حيفا بعد رشقة صاروخية.

في سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، أنه دمر جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة شمال غربي كفر كلا ما أدى لمقتل وجرح طاقمها والقوة المرافقة.

وكان حزب الله، أعلن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وأكد حزب الله أنهم استهدفوا قاعدة ستيلا ماريس البحرية الإسرائيلية شمال غرب ‏حيفا برشقة صاروخية نوعية.