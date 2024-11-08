ads
الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تعيين كبير الموظفين بوزارة المالية يحيئيل لايتر سفيرًا لإسرائيل بأمريكا

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عين كبير الموظفين بوزارة المالية يحيئيل لايتر، سفيرًا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، انه لن يذهب أي وفد من الجيش إلى أمستردام وذلك وفق توجيهات المستوى السياسي.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

إسرائيل استمرار الحرب الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي المساعدات الحيوية الولايات المتحدة الأمريكية بنيامين نتنياهو دولة الاحتلال فلسطين