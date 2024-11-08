25 متدربًا من 13 دولة افريقية يختتمون فعاليات التدريب بمجال التناسليات الحيوانية

اختتم اليوم الجمعة معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية البرنامج التدريبى للتناسليات الحيوانية لعدد 25 متدربًا من 13 دولة افريقية الذى نفذه معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالتعاون مع المركز المصرى الدولى للزراعة و الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية

وقال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية ان البرنامج التدريبي استمر لمدة ثلاثة أيام تم خلالها الشرح النظرى والتدريب العملى على تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية فى حيوانات المزرعة وكذلك التدريب علي تقنيات التلقيح الإصطناعى ونقل الاجنة وتوضيح مدي أهمية هذه التقنيات الحديثة في تحسين السلالات المحلية في الدول الافريقية

وتدرّب المشاركون على استخدام تقنيات الفحص بالموجات فوق الصوتية و مناظير البطن في تشخيص المشاكل التناسلية والتلقيح الاصطناعي ونقل الاجنه في الحيوانات المختلفة

وأشاد المتدربين بالمستوى العلمي والتقني للمحاضرين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية وكذلك الأجهزة الحديثة والمعامل المتطورة التي يتمتع بها المعهد والمادة العلمية الحديثة التي تم تقديمها وكذلك الإجابة المفصلة على جميع الإستفسارات التي طلبها المبعوثين.



طلب العديد من المتدربيين الإلتحاق بدورات تدريبية خاصة في المعهد في مجالات نقل الاجنة في الابقار و تقنيات تجميد و حفظ السائل المنوي و الاجنه في حيوانات المزرعة ومن ناحيته افاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية ان المعهد علي اتم الاستعداد لتنفيذ هذه البرامج التدريبية كما ابلغ الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج القيام بالتنسيق من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والعلاقات الخارجية المصرية.

كما طلب أحد المتدربيين من دولة مالى التدريب على تربية و تناسل الخيول والإستعانة بالخبرات المصرية فى هذا المجال و كذلك استيراد بعض الافحل من الخيول العربية المصرية لاستخدامها في تحسين السلالات المحلية للخيول في دولة مالي.

وعرض “فاضل” علي المبعوث شرح مبسط للخبرات الموجودة فى مصر فى هذا المجال وكذلك عن الخيول العربية المصرية النادرة الموجودة محطة الزهراء التابعة للوزارة والتي تتمتع بنقاء السلالة و جمال الشكل حيث يمكن الاستعانة بها في تحسين السلالات الموجودة في بلادهم.

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