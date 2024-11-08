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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مودرن سبورت يتقدم بثلاثية نظيفة على المقاولون في دوري الكرة النسائية

مباراة مودرن سبورت
مباراة مودرن سبورت والمقاولون
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تقدم حتى الآن فريق مودرن سبورت للكرة النسائية على فريق المقاولون العرب ، بثلاثة أهداف نظيفة ، خلال مباراتهم في الدوري المصري الممتاز . 

احرز الأهداف كلا من ندى نصر ورحاب عيد وغرام اسامة . 

وكانت قد بدات مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر. وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

 وجاء جدول المباريات كالتالي: 

الجمعة 8-11 المقاولون العرب x مودرن سبورت. الجمعة 8-11 المصري x وادي دجلة. 

الجمعة 8-11 الأهلي X الاتحاد السكندري. الجمعة 8-11 زد X اتحاد بسيون.

 الثلاثاء 12-11 البنك الأهلي x بيراميدز. 

الإثنين 18-11 بالم هيلز x الجونة.

مودرن سبورت المقاولون العرب الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية