مودرن سبورت يتقدم بثلاثية نظيفة على المقاولون في دوري الكرة النسائية

تقدم حتى الآن فريق مودرن سبورت للكرة النسائية على فريق المقاولون العرب ، بثلاثة أهداف نظيفة ، خلال مباراتهم في الدوري المصري الممتاز .

احرز الأهداف كلا من ندى نصر ورحاب عيد وغرام اسامة .

وكانت قد بدات مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر. وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

الجمعة 8-11 المقاولون العرب x مودرن سبورت. الجمعة 8-11 المصري x وادي دجلة.

الجمعة 8-11 الأهلي X الاتحاد السكندري. الجمعة 8-11 زد X اتحاد بسيون.

الثلاثاء 12-11 البنك الأهلي x بيراميدز.

الإثنين 18-11 بالم هيلز x الجونة.