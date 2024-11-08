الصليب الأحمر: نعمل على توفير الرعاية الصحية وتقديم المساعدة للمحتاجين بلبنان

قالت سالي عون، المتحدثة باسم الصليب الأحمر في لبنان، إن فرق الصليب الأحمر موجودة في الجنوب اللبناني لتقديم المساعدة للنازحين بمراكز الإيواء، كما يتواصل مع السلطات اللبنانية ووزارة الصحة لتنسيق جهود تقديم المساعدات الطبية إلى المستشفيات.

وأضافت متحدثة الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا نركز على ضرورة توفير الرعاية الصحية وتقديم المساعدة للمحتاجين، والاستمرار في تذكير أطراف الصراع بضرورة احترام حقوق الإنسان، مؤكدةً أن الصراع الحالي فاقم أزمة القطاع الطبي في لبنان الذي واجه صعوبات كبيرة طوال السنوات الماضية.