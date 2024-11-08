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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: علاج وفحص 350 ألف رأس ماشية وطائر خلال أكتوبر

قوافل الهيئة العامة
قوافل الهيئة العامة للخدمات البيطرية
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أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الهيئة تكثف جهودها وتستمر في تنظيم القوافل البيطرية المجانية الشاملة في جميع محافظات مصر، حيث تم إطلاق قوافل بيطرية مجانية شاملة في كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تنظيم 1485 قافلة بيطرية زارت 982 قرية ونجع من الأكثر احتياجاً. 

وأوضح شاهين، أن  القوافل قدمت جميع الخدمات الفنية التي تحتاجها الثروة الحيوانية، بما في ذلك الفحص البيطري، الكشف الشامل على الحيوانات، تقديم العلاج، وإجراء العمليات الجراحية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية من خلال رش 93,870 حيوانًا وتجريع 176,913 حيوانًا، بالإضافة إلى الكشف عن 54,743 حالة باطنة و24,101 حالة تناسلية.

وشملت القوافل أيضاً تقديم الرعاية البيطرية لـ 254,573 طائرًا ضمن جهود حماية الثروة الداجنة. إلى جانب الخدمات العلاجية، تم تنفيذ حملات تحصينية مكثفة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بهدف حماية الأغنام والماعز من هذا المرض الفتاك.
وأضاف "شاهين" بأن جهود الهيئة أسفرت عن تقديم كافة الخدمات الطبية البيطرية (وقائية/علاجية) لما يقارب 350,946 رأس ماشية ودواجن.

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قوافل بيطرية مجانية حملات تحصينية مكثفة