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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل مودرن سبورت لمواجهة بتروجيت

مودرن سبورت
مودرن سبورت
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أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره بتروجت، وذلك بعد قليل على ملعب “الكلية الحربية”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

وجاء تشكيل فريق مودرن على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

خط الهجوم: أحمد عاطف ، ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، باسم علي ، عبد الله حافظ، فيجيري ، أميسي ، خالد رضا ، محمد صبري ، ابراهيم اجاسا، محمد مسعد

 

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