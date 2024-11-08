كرة قدم نسائية.. الاتحاد السكندري ينسحب من مباراته أمام الاهلي

انسحب فريق الاتحاد السكندري للكرة النسائية من مباراته أمام فريق الأهلي، وذلك بعد فوز الأهلي بثمانية أهداف نظيفة دون رد، لتضاف ٣ نقاط جديدة للنادي الأهلي، ويظل متصدر لترتيب الدوري المصري.

أحرز الأهداف كلا من منه طارق و ميا دردان و نادين غازي وحبيبة عصام.

وكانت في بدات مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر. وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

الجمعة 8-11 المقاولون العرب x مودرن سبورت.

الجمعة 8-11 المصري x وادي دجلة.

الجمعة 8-11 الأهلي X الاتحاد السكندري. الجمعة 8-11 زد X اتحاد بسيون.

الثلاثاء 12-11 البنك الأهلي x بيراميدز.

الإثنين 18-11 بالم هيلز x الجونة.



