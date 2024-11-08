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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كرة قدم نسائية.. الاتحاد السكندري ينسحب من مباراته أمام الاهلي

إحماءات فريق الاهلي
إحماءات فريق الاهلي
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انسحب فريق الاتحاد السكندري للكرة النسائية من مباراته أمام فريق الأهلي، وذلك بعد فوز الأهلي بثمانية أهداف نظيفة دون رد، لتضاف ٣ نقاط جديدة للنادي الأهلي، ويظل متصدر لترتيب الدوري المصري.

أحرز الأهداف كلا من منه طارق و ميا دردان و نادين غازي وحبيبة عصام.

وكانت في بدات مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر. وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

 وجاء جدول المباريات كالتالي: 

الجمعة 8-11 المقاولون العرب x مودرن سبورت. 

الجمعة 8-11 المصري x وادي دجلة. 

الجمعة 8-11 الأهلي X الاتحاد السكندري. الجمعة 8-11 زد X اتحاد بسيون. 

الثلاثاء 12-11 البنك الأهلي x بيراميدز. 

الإثنين 18-11 بالم هيلز x الجونة.


 

الأهلى فريق الأهلى فريق الاتحاد السكندري كرة النسائية