خبير علاقات دولية: مصر تنحاز دائمًا إلى السلام والاستقرار

قال الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية المبذولة تعكس المقاربة المصرية الشاملة التي تعكس رشادة وفعالية ونزاهة السياسية الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تنحاز دائمًا إلى السلام والاستقرار والدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

وأضاف «خبير العلاقات الدولية»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن منذ بداية الهجمة الإسرائيلية الغير مسبوقة على غزة منذ أكثر من عام مصر شكلت صمام أمان للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر تحركت في استراتيجية واضحة تابعة لفكرة المسارات المتوازية والمتكاملة من ضمنها مسار إنساني، وهو إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة وحشد الدعم الدولي لدخول هذه المساعدات الإنسانية.



وتابع خبير العلاقات الدولية:« مصر سلكت مسار أمني فيما يتعلق برعاية المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين في إطار هدف الدولة المصرية وهو وقف نزيف الدم الفلسطيني»، لافتًا إلى أن مصر تعمل على منع التصعيد الإقليمي في المنطقة.