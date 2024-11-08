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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"استصلاح الأراضي" يشن حملات لإزالة التعديات على أراضي قرى المراقبات

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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واصل قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى المراقبات المختلفة التابعة له.

وقال المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة أي تعديات تقع عليها في المهد وقبل تفاقمها.

وأشار رئيس القطاع إلى أن تم التشديد على المتابعة المستمرة، على جميع قرى المراقبات، ورصد أي حالة تعدي أو تشوينات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقال إنه هناك تواصل ودائم ومستمر مع المزارعين، والمستفيدين بقرى الاستصلاح و المراقبات، للوقوف على أية مشكلات تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت.

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