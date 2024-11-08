الأردن يدين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إلى كنيسة في موقع "الإليونة" بالقدس المحتلة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الدخول إلى كنيسة في موقع "الإليونة" في القدس المحتلة، واعتقال اثنين من موظفي القنصلية العامة الفرنسية في القدس المكلفين بتأمين الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، السفير سفيان القضاة، أنّ ما قامت به قوات الاحتلال هي خطوة تعكس إصرار إسرائيل على استمرار ممارساتها التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، مشددا بأنه لا سيادة لإسرائيل عليها.

وأكّد القضاة رفض الأردن المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما أكّد وقوف الأردن إلى جانب فرنسا ضد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.