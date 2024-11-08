حسام حسن وعبد الكبير الوادي يقودان سموحة لمواجهة الزمالك

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه، الذي يواجه به نظيره الزمالك بعد قليل على ملعب برج في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: إسلام جابر- محمد مصطفى "ميدو"- محمد ربيعة

خط الوسط: محمد متولي "كناريا"- أبو بكر ليادي- دوكو دودو- محمود صابر

خط الهجوم: صامويل أمادي- حسام حسن- عبد الكبير الوادي

و يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أشرف وهشام حافظ ومحمد سالم ومحمد سعيد "مكرونة" ومصطفى البدري وأشرف مجدي وأحمد خالد ومحمد رجب وإسلام عطية.

وفاز سموحة في الجولة الأولى على حرس الحدود بثلاثة أهداف.

بينما تغلب الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.