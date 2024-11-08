القوات الروسية تصد 11 هجوما مضادا من قبل قوات كييف في "كورسك"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خسائر، بلغت أكثر من 300 عسكري وأربع دبابات وغيرها من المعدات العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها إن "قواتنا صدت 11 هجوما للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وخسائر كييف بلغت نحو 80 عسكريا ودبابتين".

وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في كورسك: أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت أكثر من 300 عسكري وأربع دبابات.

وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 30500 عسكري، و189 دبابة، و121 مركبة مشاة قتالية، و107 ناقلات جند مدرعة، و1094 مركبة قتالية مصفحة، و829 سيارة، و262 مدفعا ميدانيا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و11 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 راداراُ مضادا للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 5 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، نفذت القوات الروسية 38 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، على منشآت النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.