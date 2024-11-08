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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شلبي يعود للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سموحة

الزمالك
الزمالك
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أعلن‎ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

‎و يضم تشكيل الزمالك كل من:

‎حراسة المرمى : محمد عواد.

‎خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

‎خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

‎خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح  وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف .

شلبى تشكيل الزمالك الزمالك سموحة الدوري الممتاز