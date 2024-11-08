رئيس "الشيوخ" يقدم التعازي للدولة الصربية في ضحايا إنهيار إحدى محطات القطارات

أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن خالص تعازيه والوفد المرافق للدولة الصربية حكومة وشعباً في ضحايا انهيار إحدى محطات القطارات بها والذي اسفر عن عشرات الضحاياً، متمنياً الشفاء للمصابين.

وجاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الصربي مارك ديجوريتش، وأكد رئيس مجلس الشيوخ تقدير المجلس وأعضائه لمواقف جمهورية صربيا الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية وكان منها دعم المرشح المصري خالد العنانى لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو لافتاً الي ان ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الصربي لوفد مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مؤكداً حرص وزارة الخارجية الصربية على تطوير العلاقات بين البلدين والتنسيق المستمر بينهما في مواجهة المواقف والتحديات الدولية بما يخدم مصالح الشعبين.

وحضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إلى جانب النواب حسين خضير، ناجح جلال، وسها سعيد وسفير مصر بصربيا باسل صلاح.