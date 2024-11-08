حافلة الزمالك تصل استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الفريق السكندري.

وكان الزمالك اختتم تدريباته أمس الخميس، على ملعب النادي، قبل أن يختار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق القائمة التي ستخوض المباراة للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب.