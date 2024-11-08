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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي للكرة النسائية يتقدم على الاتحاد السكندري بستة أهداف دون رد

فريق الاهلي
فريق الاهلي
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انتهى الشوط الاول من عمر مباراة فريق الاهلي للكرة النسائية أمام فريق  الاتحاد السكندري .

وقد انتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بستة أهداف نظيفة دون رد، أحرز الأهداف كلٌ من منه طارق و ميا دردان و نادين غازي.

وكانت في بدات مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر. وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا. وجاء جدول المباريات كالتالي:

 الجمعة 8-11 المقاولون العرب x مودرن سبورت. الجمعة 8-11 المصري x وادي دجلة.

 الجمعة 8-11 الأهلي X الاتحاد السكندري. الجمعة 8-11 زد X اتحاد بسيون.

 الثلاثاء 12-11 البنك الأهلي x بيراميدز.

 الإثنين 18-11 بالم هيلز x الجونة.

الأهلى كرة النسائية