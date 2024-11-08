بعد سقوطه من الدور الرابع.. إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ شاب من الشلل

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور عيد النجار استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس القسم، والدكتور عماد عبدالعال، والدكتور محمد سالم، أطباء جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد بري أخصائي جراحة العظام، والدكتورة علا محمود أخصائي التخدير، تحت إشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، في إنقاذ شاب من التعرض إلى شلل نصفي بالطرفين السفليين، والذي يبلغ من العمر ٢٥ عاماً، وذلك إثر سقوطه من علو من الدور الرابع على حد قول المرافقين، مما أدى إلى كسر متعدد بالفقرات القطنية وكسر بكعبي القدمين.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه فور وصول الشاب المصاب إلى المستشفى، تم إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، والتي أوضحت تفصيلاً وجود كسر بالعمود الفقري، وكسر بالفقرة القطنية الأولى مع إزاحة، وغضروف قطني مرتجع بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية، وضغط على الحبل الشوكي، بالإضافة إلى وجود كسرين بكعبي القدمين، وعلى الفور تم إدخال الحالة إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب، بإجراء جراحة دقيقة تم خلالها استئصال الغضروف المرتجع وتحرير جذور الأعصاب، مع توسيع القناة العصبية عند الفقرة القطنية الأولى، وتم تثبيت الفقرات باستخدام عشرة مسامير وشريحتين، كما تم أيضاً التعامل مع كسري كعبي القدم بالتعاون مع أطباء العظام عن طريق تركيب مسامير مجوفة بالكعبين، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء بقسمي جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام بالمستشفى، بعد أن تمت العمليتين للشاب بفضل الله بنجاح.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن ذلك يأتي تزامناً مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة «١٠٠ يوم صحة»، ومبادرة القضاء على قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وفي ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات وكيل وزارة الصحة، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، لافتاً أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدم الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولمدير المستشفى وللسادة الأطباء، ولجميع القائمين على هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وسرعة التدخل واتخاذ القرار المناسب، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.