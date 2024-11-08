ads
الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلق منذ قليل، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى الذي يتضمن بند الانتخاب لاختيار مجلس إدارة جديد يدير شؤون الاتحاد خلال الدورة الانتخابية من 2024 حتى 2028.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى 69 هيئة رياضية.

وهناك صراعًا شرسًا بين الرباعي: “حاتم فودة، خالد محمد عبد السلام، ماجد محمد السيد، ووليد عطا أحمد“ على مقعد رئاسة الاتحاد المصري لألعاب القوى.

ويتنافس 20 شخص على منصب عضوية الاتحاد المصري لألعاب القوى وهم: “أحمد حمزة، مجدي عبد البديع، محمد يحيى أبو فندي، أمين شعبان، مجدة عبد المحسن الخواجة، محمد بدري عبد الحميد، فتحي محمد محمود، راشد أحمد، سيد عواد، محمد رشاد عبد العاطي، محمود أحمد هاشم، طارق إبراهيم طبانة، طارق محمود رضوان، حسن مفيد، أحمد إبراهيم الورداني، هشام عبد الرحيم زيدان، إيهاب فوزي، عبير محمد رفاعي، زين الدين العابدين، وهالة أحمد“.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى احمد محمدي