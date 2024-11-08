انطلاق الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى

انطلق منذ قليل، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى الذي يتضمن بند الانتخاب لاختيار مجلس إدارة جديد يدير شؤون الاتحاد خلال الدورة الانتخابية من 2024 حتى 2028.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى 69 هيئة رياضية.

وهناك صراعًا شرسًا بين الرباعي: “حاتم فودة، خالد محمد عبد السلام، ماجد محمد السيد، ووليد عطا أحمد“ على مقعد رئاسة الاتحاد المصري لألعاب القوى.

ويتنافس 20 شخص على منصب عضوية الاتحاد المصري لألعاب القوى وهم: “أحمد حمزة، مجدي عبد البديع، محمد يحيى أبو فندي، أمين شعبان، مجدة عبد المحسن الخواجة، محمد بدري عبد الحميد، فتحي محمد محمود، راشد أحمد، سيد عواد، محمد رشاد عبد العاطي، محمود أحمد هاشم، طارق إبراهيم طبانة، طارق محمود رضوان، حسن مفيد، أحمد إبراهيم الورداني، هشام عبد الرحيم زيدان، إيهاب فوزي، عبير محمد رفاعي، زين الدين العابدين، وهالة أحمد“.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.