مكتبة مصر العامة بالمنصورة تختتم مهرجان مسرح الغرفة "إبداع وتكريم لرواد الفن المسرحي

اختتمت مكتبة مصر العامة بالمنصورة مهرجان مسرح الغرفة في دورته الاولي دورة الفنان ( سمير العدل ) الذي أقيم لمدة 6 أيام تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ودعم السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ورعاية الدكتور أحمد سعيد السلاب، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية وبإشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة المكتبة.

ومن جانبه أكد أحمد العموشي، أن المهرجان أنه حظي بعروض فنية متميزة أبهرت الجمهور من محبي المسرح، بالاضافة لنخبة من الفنانيين والنقاد الذين أشادوا بجودة العروض ومستوي الأداء المتميز، كان ذلك بحضور المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية، سامي سلطان، نائب رئيس الغرفة التجارية.

فيما تضمن الحفل تسليم درع للدكتور أحمد سعيد السلاب، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية، وأيضا تكريم الفرق المشاركة في العروض المسرحية والفنانيين الذين تركوا بصمتهم علي خشبة المسرح، ممثل، ممثلة، سينوغرافيا، إخراج، وأفضل العروض المقدمة تحت إشراف مشرف النشاط دينا عرفات.

وقد أعربت "عبد المؤمن"، بإلتزام المكتبة بدعم الحركة المسرحية وتقديم كل الدعم للمواهب الشابة للتعبير عن إبداعاتهم وأن المهرجان جزء من رؤية المكتبة لتعزيز النشاط الثقافي والفني في المجتمع وتوفير مساحة تفاعلية تجمع بين الفن والجمهور.

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