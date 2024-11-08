المعهد الدولى للمحيطات يختتم فعاليات الأسبوع لبرنامج تنمية القدرات البشرية

اختتم المعهد الدولى للمحيطات فعاليات الاسبوع الاول للبرنامج التدريبى البحر الأحمر والخليج العربى "تنمية القدرات البشرية من اجل ادارة متكاملة ومستدامة والمستمر"، والمستمر خلال شهر نوفمبر الجارى والتى يستضفها فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة تحت رعاية الدكتور عبير السحرتى - رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

واشار بيان صادر من المكتب الاعلامى لمعهد القومى لعلوم والمصايد فرع السويس والعقبة ، ان فعاليات البرنامج بدأت بتعريف المشاركين بعضهم البعض من خلال العرض التقديمى لكل مشارك والسيرة الذاتية والمقتراحات التى يقترحها خلال التدريب.

وذلك تحت اشراف الدكتور لمياء اسماعيل - رئيس مديرى للمعهد الدولى للمحيطات ( ioi)

جاءت محاضرات الاسبوع الاول حول البترول كمورد طبيعى للاقتصاد فى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربى والغاز كمصدر للطاقة الغير متجددة والتى تحدث فيها الدكتور أحمد عبد الحليم – مدير المعهد القومى لعلوم البحاروالمصايد فرع خليجى السويس والعقبة واستاذ الكيمياء البحرية بالمعهد.

كما قام قبطان احمد اسماعيل - المحاضر بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بشرح حول الملاحة العالمية والسلامة االبحرية والتى تحدث فيها عن تنظيم الملاحة ومنظمة الملاحة الدولية واستكملت باقى المحاضرات حول السلامة فى البحر وسبل التامين البحرى للسفن

تحدث الدكتور محمد فيالة - مدرس القانون الدولى بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن الأطار التنظيمى لقانون البحار، حدود الدول الساحلية واتفاقية 1982 والقضاء الدولى والتحكيم الدولى.

وفى ختام المحاضرات تم تقسيم المحاضرين الى مجموعات لاقامة محاكاة ترسيم الحدود البحرية من خلال التدريب على مجموعة من الخرائط سيتم المناقشة والتدريب عليها خلال الفترة المقبلة من التدريب.

كما تم تنظيم رحلة حقلية إلى الشركة المصرية للصيد ومعداته حيث تم التعرف على كيفية إصلاح وصيانة السفن وعملية التامين والسلامة للسفن وكيفية خروج وانزال السفن .

جدير بالذكر ان فعاليات البرنامج يتم تنظيمها بين مدينتي السويس والغردقة حيث بدأت في السويس في الفترة من ٣ نوفمبر وحتى ١٤ نوفمبر ويتم استكمالها في فرع معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة من ١٥ نوفمبر إلى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤.

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