كولر يطلب تقريرًا طبيًا عن المصابين قبل العودة من سويسرا

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا مفصلا عن حالة لاعبي الفريق المصابين وطريقة والبرنامج العلاجي والتأهيلي لكل لاعب لمعرفة موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وضربت لعنة الإصابات صفوف الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة بانضمام الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور ورامي ربيعة الي قائمة المصابين بصفوف المارد الأحمر، والتي تضم أيضا المغربي أشرف داري وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلى معلول.

ويسابق الجهاز الطبى بالنادى الأهلي الزمن لتجهيز جميع المصابين خلال فترة التوقف الدولي، على أمل المشاركة في المباريات مع بداية مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا نهاية الشهر الجاري أمام فريق استاد أبيدجان الإيفواري، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقرر الأهلي سفر الثنائي كريم فؤاد ومحمد هاني الي النمسا للعرض على الخبير النمساوي كريستيان فينك لمعرفة موعد عودة الثنائي للمشاركة في التدريبات أو البرنامج التأهيلي الخاص بكل لاعب منهما.

كما ينتظر مسئولو النادي الأهلي رد الخبير النمساوي فيما يتعلق بالتقرير والأشعة الخاصة بالمدافع المغربي أشرف داري بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل، والتي تتجدد بإستمرار في الفترة الأخيرة، وحرمت النادي من الاستفادة بخدماته منذ التعاقد معه في سبتمبر الماضي.

وعرض مسئولو الأهلي الفحوصات الطبية ونتيجة الأشعة التي أجراها أشرف داري على الخبير النمساوي كريستيان فينك لمعرفة سر الإصابات المتلاحقة وتجددها باستمرار خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن هناك تخوف داخل النادي من معاناة أشرف داري من إصابة مزمنة في الكاحل، بعدما نمى إلى علم المسئولين أن اللاعب كان يعاني من هذه الإصابة قبل انتقاله للأهلي وأنه تعاطى "كورتيزون" للتعافي من الإصابة.