الإثنين.. مركز الطفل للحضارة والإبداع يستضيف "لمحات من الهند"

يستضيف مركز الطفل للحضارة والابداع المسابقة الفنية السنوية "لمحات من الهند" التي تنظمها سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندي بالقاهرة مولانا آزاد.

وتقام المسابقة بمقر مركز الطفل للحضارة والابداع يوم الإثنين المقبل من العاشرة صباحًا وحتي الثانية ظهرًا، حيث يتم إستقبال الأطفال من مراحل التعليم المختلفة لرسم لوحات فنية برؤية خاصة لهم تعبر عن الثقافة والحضارة والأماكن السياحية والأثرية الهندية ليتم بعد ذلك تقييم الأعمال من قبل لجنة متخصصة وإعلان نتائج المسابقة في وقت لاحق وتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل رسمي بحضور السيد سفير جمهورية الهند بالقاهرة.