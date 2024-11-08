استطلاع: 79% من الروس يثقون في بوتين

أظهر استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة الرأي العام" الروسية أن مستوى ثقة الشعب الروسي في الرئيس فلاديمير بوتين يبلغ 79%، بينما وافق 81% من المشاركين في الاستطلاع على أدائه الوظيفي.

وذكرت وكالة تاس الروسية أنه تم إجراء الاستطلاع بين 1 و3 نوفمبر، وشمل عينة من 1500 مشارك.

وعند سؤالهم بشكل مباشر عما إذا كانوا يثقون في بوتين، أجاب 79% من المشاركين بالإيجاب. كما وافق أغلب المشاركين أيضًا على أدائه الوظيفي (81%)".

وأضاف أن 54% من المشاركين وافقوا على كيفية إدارة الحكومة الروسية للبلاد، بزيادة قدرها 2%، بينما وافق 58% على أداء رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، بزيادة قدرها 1%. وأظهر الاستطلاع أيضا أن دعم الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" بلغ 48%، بزيادة قدرها 5%.

وفي المقابل، انخفض دعم الحزب الشيوعي الروسي بنسبة 1% ليصل إلى 7%، بينما شهد حزب الليبراليين الديمقراطيين الروسي زيادة بنسبة 1% ليصل إلى 11%. واحتفظ حزب "روسيا العادلة من أجل الحقيقة" بدعمه بنسبة 3%.

