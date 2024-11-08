إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية " موتسيكل" بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند مدخل البوابات، وتم نقل المصابين إلي المستشفى، وتم تحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية موتسيكل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند مدخل البوابات باتجاه الفيوم ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطرة على السيارة والدرجة فاصطداما ببعضهما وتسبب في اصابة 5 اشخاص،وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.