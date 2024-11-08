"المرأة الإفريقية وإدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر" دورة تدريبية لـ"القومي للمرأة"

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الدورة التدريبية "المرأة الإفريقية وإدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، والتي أقيمت على مدار خمسة أيام، استهدفت عددا من القيادات النسائية الإفريقية، وذلك ضمن فعاليات برنامج المرأة الريفية وريادة الأعمال، وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية، وبمشاركة الأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات. حاضرت خلال الدورة التدريبية كل من عبير أبو العلا مدير عام البحوث بالمجلس ومدربة ريادة الأعمال المعتمدة من منظمة العمل الدولية، إلى جانب سمر محمود مدربة ريادة الأعمال المعتمدة من منظمة العمل الدولية، احمد عادل رئيس قطاع تطوير الأعمال والشمول المالي وريادة الأعمال ببنك مصر.

وفي كلمتها رحبت شيرويت إبراهيم بالحضور مفتتحة الدورة التدريبيبة، حيث قامت بالتعريف باستراتيجية المجلس القومي للمرأة للسيدات الحاضرات كما دعت المشاركات إلى تبادل خبراتهن في مجال تمكين المرأة في دولهم الإفريقية المختلفة. وخلال جلسات الدورة المختلفة، ناقش المتحدثون خلال الدورة التدريبية عدة موضوعات منها التعريف بريادة الأعمال وأنواعها وخطواتها، أدوار النوع الاجتماعي وعلاقتها بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتأثير الأدوار المجتمعية على تنمية المرأة. والتفريق بين الطبيعة البيولوجية والثقافة المجتمعية وأثرها على تمكين النساء اقتصادياً النساء في إفريقيا. كما تم استعراض المهارات الهامة اللازمة لرائدة الأعمال والتي تتضمن الابتكار وكذلك التخطيط. كما تطرقت الدورة التدريبية إلى سبل معالجة الاختلافات الثقافية بين المجتمعات والتي تعيق المرأة عن الانغماس في مجتمعها بسبب العوائق الأسرية والمجتمعية، خاصة مع صعوبة تغيير الموروثات الثقافية، مع عرض نماذج نجاح لسيدات رائدات أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة.

هذا وقد تم تنظيم زيارة للسيدات الى مشغل المجلس بمحافظة الجيزة على هامش فعاليات الدورة التدريبية للتعرف على دوره وجهوده فى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم ريادة الأعمال. جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر بين النساء في أفريقيا، وذلك عبر دعمهن في دعم برامج ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توجيههن لكيفية تقييم المشروعات القائمة.