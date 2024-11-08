وزير السياحة يلتقي مسئولي مجموعة من كبرى شركات الطيران

التقى الوزير بالرؤساء التنفيذيين ومسئولي مجموعة من كبرى شركات الطيران التي تسيير رحلات إلى الوجهات المختلفة بالمقصد السياحي المصري. وذلك في إطار اللقاءات المهنية التي يعقدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز آليات التعاون لتشغيل مزيد من الرحلات السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما من الأسواق المستهدفة، ومناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق ذلك والتي من بينها تنفيذ حملات ترويجية مشتركة.

ومن جانبهم، أكد مسئولو شركات الطيران على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم، كما قاموا باطلاع السيد الوزير على حجم أعمالهم وما حققوه من زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المستهدفة إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري، بالإضافة إلى استعراض الرؤى والخطط التشغيلية المستقبلية لمواسم شتاء وصيف 2025 لمواجهة زيادة الطلب على المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى التوسع في السوق المصري وجذب مزيد من الأعداد السياحية ذات الإنفاق المرتفع.

كما استعرض شريف فتحي أحد المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية الحالية للوزارة والتي تعمل على تطوير المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة الموجودة في مصر وخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة ودمج بعضها لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي تتميز بها.

واستعرض أيضاً ملامح الباقات التحفيزية التي تعتزم الوزارة تقديمها بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، للشركات التي ستقوم بتسيير رحلات طيران إلى محافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم صيف 2025.

وقد حضر هذه اللقاءات، السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و محمد محسن المشرف على المكتب السياحي في لندن والأسواق التابعة لها والمشرف المالي على السوق الصيني والأسواق التابعة لها، و أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.