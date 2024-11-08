محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة حجم الإنجازات بالمشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام ، والتى تشهدها المدن والمراكز ضمن سلسلة النجاحات المتتالية داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار، قام المحافظ بتفقد مشروع مجمع الخدمات الصناعية بقرية الكوبانية التابعة لمركز أسوان، والذى تقوم بتنفيذه هيئة تنمية الصعيد بإشراف من اللواء شريف صالح رئيس الهيئة بتكلفة تصل لنحو 8 مليون جنيه ، وذلك برفقة النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية .

وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90 %

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى ، والذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90 % ، خلال شهر لتحقيق العوائد الإيجابية منه التى تساهم فى توفير فرص العمل لأبناء القرية ، ولاسيما أنه يضم 5 ورش كمرحلة أولى .

وأكد أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ، وتحفيزهم لسوق العمل الحر ، وإقامة مشروعات إنتاجية تساهم فى توفير حياة كريمة لهم .

هذا ويضم المجمع الحرفى المقام على مساحة 1000 م2 فى مرحلته الأولى 5 ورش ، وقامت هيئة تنمية الصعيد بتوريد عدد من الماكينات للخياطة ، والأوفر، والعراوى ، والأورلية، والمقصات، والمكواه وجميعها مخصصة للمجمع الصناعى .

1000130130

1000130128

1000130126

1000130122