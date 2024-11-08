محافظ أسوان يشدد على الإسراع بوتيرة العمل بممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاً لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن مسئولى الجهات المختصة .

جاء ذلك من أجل الإسراع بمعدلات المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل المتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

زيادة وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز لإستكمال هذا المشروع الحيوي

وخلال الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على زيادة وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز لإستكمال هذا المشروع الحيوى سواء فيما يتعلق بالمصاعد المرتبطة بالممشى الزجاجى، والحماية المدنية، والصحى، وتلافى أى ملاحظات وفقاً للبنود المبرمة مع الشركة الوطنية للمقاولات .

مكلفاً بأنه بالتوازى يتم تكثيف أعمال النظافة العامة والإهتمام بالمسطحات الخضراء، والحفاظ على مكتسبات هذا المشروع، ليصبح كورنيش أسوان بطول 4 كم لوحة جمالية متناسقة ومتكاملة الأركان بشكل راقٍ ونموذجى ، تواكباً مع رؤية المحافظة للنهوض بقطاع السياحة ، ولتكون بذلك عروس المشاتى فى أبهى صورها بشكل حضارى مشرف ، وجاهزة لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف جنسيات العالم.

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