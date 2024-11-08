القوات الروسية تنفذ 38 ضربة مشتركة على أهداف إستراتيجية أوكرانية خلال أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع نفذت القوات الروسية 38 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، على منشآت النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، “في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر الجارى نفذت القوات المسلحة الروسية 38 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتم استهداف والبنية التحتية للمطارات العسكرية واستهدفت والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومواقع التخزين للطائرات دون طيار الهجومية”.

وأضافت أنه “تم ضرب مستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب”.

وبحسب بيان الدفاع، فإن القوات الروسية حررت 5 بلدات (أنتونوفكا وكوراخوفكا وفيشنيفو وكريمينايا بالكا وماكسيموفكا) في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة بيرشوترافنفوي في مقاطعة خاركوف.

ولفتت الوزارة إلى أنه “خلال أسبوع، استسلم 47 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي”، إضافة إلى إسقاط طائرة من طراز “ميغ- 29” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ طراز “أتاكمز” و11 صاروخًا من طراز “هيمارس” و17 قنبلة موجهة من طراز “هامر” ودمرت 290 طائرة مسيرة”.

وأوضحت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات “الغرب” بلغت أكثر من 3160 جنديًا، وتم صد 32 هجمة مرتدة من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير 19 مستودع ذخيرة ميداني.

وبحسب البيان، فإن قوات مجموعة “الجنوب” حسنت مواقعه وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 4420 عسكريًا، وتم صد 11 هجومًا مضادا للوحدات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير ثمانية مستودعات ذخيرة ميدانية.

وواصلت وحدات من مجموعة القوات “المركز” التقدم في أعماق دفاعات العدو، وصدت القوات 61 هجمة مرتدة للعدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3440 فردًا”.

