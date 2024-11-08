بالصور.. أقباط الأقصر يستعدون لانطلاق فعاليات مولد مارجرجس بجبل الرزيقات

يستعد أقباط محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد، للمشاركة في بدء إنطلاق فعاليات احتفالات دير مارجرجس بجبل الرزيقات الدير الأشهر فى غرب محافظة الأقصر، وذلك للاحتفال السنوى للدير بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، والذى يبدأ يوم الأحد المقبل 10 نوفمبر الجاري وينتهى فى 16 نوفمبر من الشهر نفسه.

ويجرى العمل داخل دير مارجرجس بجبل الرزيقات، على قدم وساق لإجراء الاستعدادات والتجهيزات النهائية للاحتفال السنوى لدير مارجرجس والذى يتوافد على حضروه مئات الآلاف من شعب الكنيسة بالأقصر ومحافظات مصر وخارجها، وخلال الاحتفالات سيتم عقد قداسات يومية تبدأ من الساعة السادسة صباحًا وذلك خلال فترة الإحتفال.

مدير مستشفى أرمنت يزور دير مارجرجس بالرزيقات لتفقد استعدادات المولد السنوي

وفي هذا السياق، زار الدكتور أمجد عبد العزيز أحمد مدير مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت غرب الأقصر، دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات، وذلك لتفقد أوضاع مستشفى الدير وتقييم الأحتياجات اللازمة لها وتوفيرها قبل بدء الاحتفال السنوي للدير والتي تبدأ في 10 نوفمبر الجاري.

ورافقه خلال الزيارة وفد من أطباء وقيادات مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، ضم الدكتور جرجس نبيل مدير إدارة الموارد البشرية بالمستشفى، والدكتور بيتر كامل مسئول الموارد البشرية بالمستشفى، والدكتورة هبه فتحي العزب نائب مدير المستشفى ومدير إدارة الخدمات الطبية الداخلية بالمستشفى، وكان في استقبالهم الراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القمص روفائيل الرزيقي، والقس هدرا لطفي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات.

وتفقد الدكتور أمجد عزيز والوفد المرافق له، مستشفي الدير وجميع الأقسام بداخلها للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للزوار من جميع الفئات وتقييم الأحتياجات اللازمة لها وتوفيرها قبل بدء الاحتفال السنوي للدير.

وخلال الزيارة، هنأ مدير عام مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت الوابورات، الأقباط بمناسبة قرب إقامة الاحتفالات السنوية لدير «مارجرجس» بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، مؤكداً اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصرى وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه، وأن المصريين مسيحيين ومسلمين نسيج وطني واحد يعملون من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها.

زيارة مدير مستشفى أرمنت للدير (5)

زيارة مدير مستشفى أرمنت للدير (6)

زيارة مدير مستشفى أرمنت للدير (7)

زيارة مدير مستشفى أرمنت للدير (3)

زيارة مدير مستشفى أرمنت للدير (4)

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زيارة مدير مستشفى أرمنت للدير (9)

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