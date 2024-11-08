الكويت تدين الهجوم على قوات "اليونيفيل" في لبنان

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الأخير الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والذي أدى إلى إصابة عدد من أفراد القوة الماليزية المشاركين في مهمة حفظ السلام.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إنه في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الكويت أن استهداف قوات (اليونيفيل) انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الامن رقم 1701 فإنها تجدد مطالبها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام بالتحقيق فورا في هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.

واكدت على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وإعادة السلم والأمن للبنان الشقيق وللمنطقة بأسرها.



كما أعربت وزارة الخارجية عن تمنيات دولة الكويت للمصابين بالشفاء التام.

