مدعومة بتراجع السعر العالمي .. انخفاض أسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب في مصر تراجع مع بداية تداولات اليوم الجمعة، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده يوم أمس مدعومة بسعر الذهب العالمي، فقد عاد الذهب المحلي إلى تتبع حركة السعر العالمي بعد أن عاد الاستقرار إلى أسواق سعر الصرف.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة، عند المستوى 3785 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقريرالفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 35 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3800 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3765 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

ارتفاع سعر الذهب المحلي أمس جاء بدعم من تعافي أسعار الذهب العالمي، ولكنه اليوم عاد إلى التراجع من جديد ليتبع نفس مسار السعر العالمي الذي أصبح من جديد هو المحرك الأول لحركة السعر.



خلال الأسبوع شاهدنا عدم انتظام في تسعير الذهب المحلي بسبب التغيرات الحادة في سعر الذهب العالمي بسبب الانتخابات الأمريكية، وبسبب الشائعات من إمكانية حدوث تعويم في سعر الصرف بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.



و عاد الاستقرار إلى الأسواق المحلية من جديد بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي أنه لا يوجد تعويم لسعر الصرف خلال الفترة القادمة، وأن الشائعات التي انتشرت مؤخراً لا أساس لها من الصحة، خاصة أن العديد من المؤسسات المالية العالمية قد أشارت أن مصر طبقت بالفعل مرونة سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أشادت به رئيسة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر هذا الأسبوع.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة ليقبل الذهب على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، يأتي هذا بعد أن استطاع الذهب أن يعوض جزء من خسائره خلال جلسة الأمس عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

يتداول سعر الذهب المحلي بالقرب من أعلى مستوياته التي سجلها يوم أمس، حيث يتحرك سعر الذهب المحلي متأثراً بالتغيرات في سعر الذهب العالمي صعوداً وهبوطً، وذلك بعد أن شهد بعض الاستقرار على المستوى المحلي فيما يتعلق بتحركات سعر الصرف بعد أن تراجعت اشاعات تعويم سعر الصرف.

عاد سعر الذهب العالمي إلى الانخفاض خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن ارتفع يوم أمس ليعيد اختبار خط القناة السعرية الصاعدة التي كسرها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبالرغم من فشل الذهب في العودة للتداول داخل القناة السعرية من جديد، إلا أنه لا يزال يجد الدعم من التداول فوق المتوسط المتحرك 50 يوم المتواجد عند المستوى 2645 دولار للأونصة.

السعر المحلي:



بعد أن استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يصل يوم أمس إلى المستوى 3800 جنيه للجرام عاد اليوم إلى التراجع والتداول تحت هذا المستوى، وذلك بعد انخفاض سعر الذهب العالمي اليوم، وسيحاول الذهب من جديد تجميع زخم كافي لاختراق هذا المستوى ويستهدف قمته الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام.