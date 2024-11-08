إجراءات مكثفة لجهاز شئون البيئة بالشرقية للقضاء على السحابة السوداء

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمسائلة القانونية.

وأوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية قام بتنفيذ عدد من الإجراءات الإستباقية للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء منذ بداية شهر سبتمبر الماضى حيث تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يومياً على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقاً لتقرير الإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة وعرضها على الجهات المختصة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 780 محضر مخالفة بيئية وجارى العرض على السلطة المختصة.

كما تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لفتح 139 موقع تجميع قش أرز بمراكز ومدن محافظة الشرقية ، وتم تجميع 10.78.50طن قش الأرز من بداية الحصاد .

والتنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير عدد من المعدات الزراعية ( مكابس وجرارات زراعية ) بايجار رمزى بسيط لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والإستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.

كما تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية بالشرقية للمرور على 44 فاخورة بنطاق مركز الزقازيق ومنيا القمح ، بالإضافة للمرور على 10 مسابك بنطاق مركز الزقازيق ، فضلاً عن المرور على 7 مصانع طوب بنطاق مركز ههيا ، وتبين توقفهم جميعاً عن العمل تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.

وتم المرور على 277 مكمورة فحم نباتى بنطاق مركزى بلبيس ومنيا القمح حيث تبين توقف 262 مكمورة عن العمل، ومخالفة 15 مكمورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذاً لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020

وتم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية للمرور على 14 مقلب و نقطة وسيطة بنطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية ، وذلك للسيطرة على أي إشتعالات ذاتية أو إنبعاثات وأدخنة تلوث الهواء.

وتم التنسيق مع قسم شرطة البيئة والإدارة العامة للمرور ، لتنفيذ 40 حملة للتفتيش المفاجئ لفحص عوادم المركبات بمحافظة الشرقية لبيان مدى مطابقتها للحدود المسموح بها في قانون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،تم خلالها فحص عادم 6050 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ،واسفر الفحص المفاجئ عن ضبط 620سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه لأصحاب السيارات المخالفة .

كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ 4300 نشاط توعوي للمزارعين (ندوات - لقاءات مباشرة مع المزارعين) بكيفية التعامل السليم والإستفادة الإقتصادية والإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الأثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات .