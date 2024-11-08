طفرة بالطب العلاجي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بشمال سيناء

أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديريه الشئون الصحيه بشمال سيناء أن هناك عدد من الإنجازات شهدها القطاع الصحي وطفرة في مجال الطب العلاجي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ففي ادارة الطب العلاجي شملت المحافظة خلال ال ٤اشهر الماضية ومنها إضافة عدد ٨ حضانات بمستشفي العريش العام وتجهيز غرفة طوارئ للرعاية الحرجة ودعم مستشفي نخل بجهاز أشعة مقطعية كذلك توريد أجهزة أشعة نقالي ووحدات (سي ار) ووحدات (د ار ) بمستشفيات الشيخ زويد والعريش بالإضافة إلي الانتهاء من قسم الاشعة العادية بقاطية وأحدث جهاز سونار بمستشفي الشيخ زويد المركزى

وقال الدكتور أحمد ان هناك طفرة شملت جميع المجالات وكانت في مجملها تسعى الي الارتقاء بمستوى الجودة مضيفاً انه جاري الانتهاء من مبني الغسيل الكلوي بمستشفي العريش العام بجانب وحدات السكاسكة و الطويل ومرافق مستشفي الشيخ زويد مع نهاية العام الحالي ٢٠٢٤

وذكر الدكتور أحمد أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية لبناء الإنسان بداية و تمهيدا لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل تم تحديد قطعة أرض لانشاء مبني مجمع للهيئات المنوطة للتأمين الصحى بالعريش بالإضافة إلى تصديق معالي محافظ شمال سيناء على أعمال تطوير لكل من وحدات الريسة ،الصفا ، العبور ، الميدان

من جانبها أوضحت الدكتورة مني حرب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة عمل عدد ١٨٤٩ قرار علي نفقة الدولة وتقديم خدمة الغسيل الكلوي ل ٩٩١ مريض بمستشفيات المحافظة، بالإضافة إلي تفعيل تشغيل العيادات الخارجية بمستشفي العريش العام الفترة المسائية.

وأضافت أن هناك زيادة في أعداد المترددين علي اقسام الاشعة نتيجة خطة تطوير إدارة الاشعة من افتتاح وحدات جديدة، والانتهاء من تدريب ٦١١ من العاملين بالمختبرات الطبية بكل من المعمل المشترك ومركز الفيروسات الكبدية ومستشفي العريش العام علي برنامج البايوسيفتي والأمان الحيوي بالمعامل وتوفير المستلزمات المعملية بالمستشفيات وبنوك الدم وتوفير أجهزة الكيماء لمعامل المستشفيات ونوهت الي تقديم ٣٢ الف خدمة بمستشفي العريش العام خلال أكتوبر الماضي

وأشار فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع والبيئة ان توجيهات وكيل وزارة الصحة للعاملين بالقطاع الصحي بالمستشفيات ومراكز الرعاية هي حسن معاملة الجمهور والمترددين من المرضى على منافذ الخدمات الطبية وان خطة التطوير مستمرة بكل من مبنى المعمل المشترك ومبني الإدارة الصحية بالعريش وأنه جاري الإعداد لتطوير سكن الأطباء بدار الضيافة وأنشأ محطة الرصد البيئئ بالعبور علاوة على تفعيل دور إدارة العلاقات العامة والإعلام بهدف الربط بين كل من المستشفيات والإدارات الصحية و ديوان عام المديرية.

وتكليفات وكيل الوزارة للعلاقات العامة على إبراز الأعمال المنوطة لها إعلاميا لتدعيم الاتصال بين المواطن في المحافظة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.