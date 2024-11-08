فعاليات متنوعة بثقافة العريش والشيخ زويد والمساعيد وبئر العبد بشمال سيناء

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بشمال سيناء ، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، وضمن برنامج وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان العديد من الفعاليات.

شملت الفعاليات بقصر ثقافة العريش استضافة مدرسة بسمة راشد الاعدادية بنات ، وذلك بالتعاون مع إدارة العريش التعليمية « قسم المشاركة المجتمعية» لزيادة الوعى الوطنى والثقافى والعلمى للطلبة والطالبات، تضمنت الزيارة، مسرح عرائس، استعراضات وعروضا فنية لفريق المواهب بالقصر إشراف كابتن مدحت نجيب رئيس قسم المواهب، وورشة رسم، وورشة وقراءة حرة، وذلك بحضور قيادات قسم المشاركة المجتمعية، تمت الفعاليات بتوجيه واشراف الفنانة ايناس سمير مدير القصر.

وعقد بقصر ثقافة الشيخ زويد، ورشة فنية فى الرسم، اعدها محمد محمود مسئول النشاط، اشراف اشرف خيرت مدير القصر، كما اقيمت ورشة فنية فى الرسم، وورشة قراءة حرة، والعاب ترفيهية ، نظمها بيت ثقافة المساعيد لرواد البيت ، بتوجيه من سلوى برعى مسئول النشاط ، اشرف على الفعاليات وصرح بذلك احمد صابر مدير البيت .

واستمرارا للأنشطة المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء، بإشراف أشرف المشرحاني، عقدت أمسية شعرية بقصر ثقافة بئر العبد لشعراء نادي ادب البادية ، من خلالها قدم الشاعر منصور القديري رئيس النادى و الشاعر إسليم الدولي مجموعة أبيات شعرية تحث على حب الوطن والحفاظ على الهوية ، تم اللقاء بإحدى التجمعات السكنية التابعة لمركز ومدينة بئر العبد، بمتابعة واشراف محمود عيد مدير القصر ، صرح بذلك ابراهيم القطاوي مسئول النشاط.