محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "أبو اليزيد البسطامي" بقرية الكوبانية

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد أبو اليزيد البسطامى بقرية الكوبانية، وذلك وسط جمع غفير من أهالى المدينة ، وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والعسكرية والتنفيذية .

وقد جاءت خطبة الجمعة التى ألقاها أحمد خلف إمام المسجد بعنوان " حافظ على كل قطرة ماء .. وأحذر من القمار بكل صوره " .

الاستماع للمطالب والمشاكل العامة من أهالى القرية

وعقب ذلك حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع للمطالب والمشاكل العامة من أهالى القرية فى القطاعات الخدمية المختلفة من الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والمواصلات ، والتى سيتم تحقيقها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مؤكداً على أن مكتبى مفتوح لجميع أهالى أسوان ، فالكل سواسية دون تمييز ، ولا توجد أى إستثناءات ، لأننا نعمل دائماً لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى، وهو الذى نستهدفه من الجولات والزيارات الميدانية فى كافة المدن والمراكز للإلتحام المباشر مع المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يساهم فى الوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية لسرعة تلييتها ووضع الحلول الفورية لها بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم .

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