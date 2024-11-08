ads
الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "أبو اليزيد البسطامي" بقرية الكوبانية

أداء صلاة الجمعة
أداء صلاة الجمعة بمسجد أبو اليزيد البسطامى بالكوبانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد أبو اليزيد البسطامى بقرية الكوبانية، وذلك وسط جمع غفير من أهالى المدينة ، وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والعسكرية والتنفيذية .

وقد جاءت خطبة الجمعة التى ألقاها أحمد خلف إمام المسجد بعنوان " حافظ على كل قطرة ماء .. وأحذر من القمار بكل صوره " .

الاستماع للمطالب والمشاكل العامة من أهالى القرية

وعقب ذلك حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع للمطالب والمشاكل العامة من أهالى القرية فى القطاعات الخدمية المختلفة من الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والمواصلات ، والتى سيتم تحقيقها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مؤكداً على أن مكتبى مفتوح لجميع أهالى أسوان ، فالكل سواسية دون تمييز ، ولا توجد أى إستثناءات ، لأننا نعمل دائماً لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى، وهو الذى نستهدفه من الجولات والزيارات الميدانية فى كافة المدن والمراكز للإلتحام المباشر مع المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يساهم فى الوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية لسرعة تلييتها ووضع الحلول الفورية لها بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم .

1000130100
1000130100
1000130097
1000130097
1000130093
1000130093
1000130087
1000130087
1000130089
1000130089
1000130091
1000130091
1000130085
1000130085
صلاة الجمعة مسجد أبو اليزيد البسطامى قرية الكوبانية أخبار محافظة أسوان