بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية علاجية بقرية سيدى عباس بمشتول السوق

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بنى عباس التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق وذلك فى إطار المشاركة في مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " بحضور كلا من أطباء إدارة الرعاية و العلاج و الرعاية التناسلية بالمديرية و مدير و أطباء إدارة مشتول السوق البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٦٠٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ٣٠٠ رأس ماشـية و رش ٢٠٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ١٠٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج ٦٠٠ رأس ماشية لعلاج الأمراض الجلدية و علاج أمراض دواجن٢٢٠٠ طائر و ترقيم وتسجيل ٢٥ رأس ماشية بالمجان

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.