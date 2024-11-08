حملة قومية للنهوض بمحصول القمح بشمال سيناء

عقدت مديرية الزراعة ندوة عن زراعة القمح بمحافظة شمال سيناء، حاضر فيها الدكتور عبدالله سويلم استاذ القمح بقسم بحوث القمح مركز البحوث الزراعية والمسؤول العلمي للحملة القومية لمحصول القمح، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء، أطلقت مديرية الزراعة بالمحافظة حملة قومية للنهوض بمحصول القمح، تحت إشراف مدير عام مديرية الزراعة.

وخلال الندوة تم تحديد الخريطة الصنفية التي يجب اتباعها، حيث المقاومة للإصابة والإنتاجية العالية، بجانب التعريف بالمحصول الاستراتيجي ومن ثم تجهيز الأرض لزراعة القمح والعمليات الزراعية التي تجري عليه بداية من الزراعة وحتي الحصاد والتداول.

في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة القرى وتحقيق التوازن لتوزيع الجهود تم إعادة فرش مسجد الروضة بالإضافة لتشغيل مكتب البريد وذلك استعدادا للاحتفال بذكرى شهداء الوطن ويتوجه المحافظ بكل الشكر والتقدير لهيئة البريد و السيد مدير الأمن ومدير الأوقاف علي الاستجابة السريعة .. كما يتوجه بكل التقدير والاحترام للشيخ مسعد حامد والشيخ الدكتور سليمان أشميط علي جهودهم الصادقة في معاونة مسئولي ديوان عام المحافظة خلال تنفيذ الأعمال.

كما جري تركيب محول كهرباء و صيانة شبكات الكهرباء بقرية الطويل بالعريش حيث صدق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء علي تركيب محول كهرباء وصيانة شبكة الكهرباء بتجمع المعذر بقرية الطويل بالعريش.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار ترتيب الأولويات لإعادة رفع كفاءه البنية التحتيه داخل المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لرئيس قطاع الكهرباء واطقم العمل التي تواصل العمل بشكل مستمر لإعادة إصلاح وتوصيل التيار الكهربائي لمختلف القطاعات داخل المحافظة.