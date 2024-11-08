البابا تواضروس يترأس أول قداس بكنيسة القديسين.. غدًا

أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي غدًا السبت، أول قداس في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة مثلث الأمل، بالقاهرة الجديدة.



وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان، أنه سيشارك في القداس عدد من أعضاء المجمع المقدس وممثلي الهيئات والمؤسسات والكيانات الكنسية، والعديد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



يأتي افتتاح المقر الإداري والخدمي للكنيسة، في إطار الاحتفال بالعيد الثاني عشر لتجليس البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي خلفا للبابا شنودة الثالث في 2012.