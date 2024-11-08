حبس طبيب وموظف في البحيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. ما هي القصة؟

قررت نيابة مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حبس طبيب جراحة وموظف لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامهما بالتزوير.

وكانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى، برئاسة المستشار إبراهيم مبارك، مدير النيابة، قد ورد إليها من الادارة العامة للتموين خطاب منسوب صدورة إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الاحراز التى تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ومدير التموين والتجارة الداخلية، وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب " ع.ن "، طبيب جراحة عامة بدائرة المركز والتى تم التحفظ عليها على ذمة القضية.

وبعد استلام النيابة العامة للمواد، تم استجواب الطبيب الذي نفى علاقته بالقرار المزور، إلا أن فحص هاتفه كشف محادثات بينه وبين الموظف "أ.م." تُظهر اتفاقهما على تزوير الخطاب، مقابل تحويلات مالية، وبعد التحقيقات، اعترف الطبيب بالتورط وبالاتفاق مع الموظف على التزوير.

وحُرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات 15 يومًا.